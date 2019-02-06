Китайський електрокар заблокував пасажирів всередині через оновлення ПЗ

Кумедний випадок трапився у Пекіні. Водій не зміг вийти із свого електрокару Nio ES8. Річ була у тому, що у цей час система почала оновлення програмного забезпечення.

Як повідомляє The Verge, інформацію про те, що оновлення ПЗ вже доступне, водій побачив по дорозі тож вирішив одразу запустити процес.

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Тож автомобіль повністю заблокував двері і вікна – ні водій, ані пасажири не могли вийти з авто, поки процес оновлення не закінчиться.

Процес тривав понад годину, весь цей час пасажири були замкненими в автівці.

Реакція виробника. В компанії Nio вже вибачились за інцидент, при цьому додали, що перед запуском оновлення система попереджає водія про те, що машина буде повністю відключена. Тож водієві теж треба бути уважнішим.

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