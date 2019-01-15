Китайський зонд "Чанье-4" виростив бавовну на Місяці

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У лабораторії зонда Чанье-4 проросла бавовна
У лабораторії зонда Чанье-4 проросла бавовна / PDChina

Це перший подібний експеримент в історії. Китайське космічне агентство повідомило, що насіння бавовни, доставлені на Місяць зондом "Чанье-4", зійшли і добре ростуть.

Про це агенство повідомило видання PDChina у Twitter.

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Раніше Техно 24 повідомляло про те, що китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 3 січня успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на зворотну сторону Місяця.

У лабораторії зонда висаджені насіння інших культур, – в тому числі ріпаку та картоплі, однак вони наразі не проросли. Результати очікуються найближчим часом.

 

Теги: Техно Космос Китай Місяць
Джерело: 24 Канал
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