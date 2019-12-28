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Китайці розробили дуже милого робота-кота: що він вміє

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Робот-кіт MarsCat / theverge.com

Китайський стартап Elephant Robotics розробили робота у вигляді кота. Він має назву MarsCat. Цього роботизованого домашнього улюбленця можна запрограмувати.

Як передає theverge.com, MarsCat ззовні схожий на кота. Крім того, інженери запрограмувати його поведінку таким чином, щоб він максимально повторював котячі манери і звички.

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Чим цікавий

Так, кіт-робот вміє потягуватися, подавати лапку, гратися з м'ячем тощо. На роботі розміщені шість сенсорів, які реагують на дотики. Він може бачити завдяки камері з роздільною здатністю 5 Мп. Також він оснащений комп'ютером Raspberry Pi 3, що має надати механічному коту максимум індивідуальності.

MasterCat може працювати на одному заряді протягом трьох годин. Робот розпізнає 20 ключових фраз, наприклад, «йди сюди», «лягай спати» і "давай пограємо".

MarsCat

MarsCat вміє виконувати команди

Ціна

Наразі стартап збирає кошти на розробку на краудфандінговому майданчику Kickstarter. Вартість новинки за умовами замовлення становить 649 доларів (15 тисяч гривень).

Коли робот надійде у продаж, то його можна буде придбати за 1299 доларів (майже 30 тисяч гривень). Перші поставки роботів заплановані на березень 2020 року.

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Теги: Техно Штучний інтелект Новини Техно робототехніка
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