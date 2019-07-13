Китайці створили надміцний смартфон-жабку

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Китайці створили надміцний смартфон-жабку
Китайці створили надміцний смартфон-жабку / gizmochina.com

Китайська компанія Ulefone створила цікавий смартфон, що ззовні має вигляд звичайної жабки. Новий смартфон отримав назву Ulefone Armor Flip. Окрім незвичного дизайну смартфон вирізняється надзвичайною міцністю.

Як пише gizmochina, смартфон отримав фізичну клавіатуру з великими кнопками.

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Характеристики. Armor Flip отримав захист від вологи та пороху за стандартами IP68 і IP69K, а також сертифікований по військовому стандарту MIL-STD-810G.

Акумулятор отримав ємність 1200 мАг, що забезпечує до 13 днів роботи в режимі очікування або до 8 годин в режимі розмови.

Він отримав лише одну 1,3 Мп камеру. Також смартфон оснащений FM-радіо без гарнітури.

Смарфтон-жабка Ulefone Armor Flip: відео 

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони
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