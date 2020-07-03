У Києві запустили 4G ще на 8 станціях метро
Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell запустили 4G ще на 8 станціях київського метро.
Пресслужба мера столиці Віталія Кличка зазнає, що завдяки співпраці з українськими операторами покриття 4G у київському метро розширилося.
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Де в метро працює 4G
Тепер зв'язок цього стандарту працює на таких станціях:
- "Житомирська";
- "Святошин";
- "Героїв Дніпра";
- "Мінська";
- "Оболонь";
- "Сирець";
- "Дорогожичі";
- "Лук'янівська".
Варто зазначити, що 4G-зв'язок працює як у приміщеннях станцій, так і в тунелях між ними.
Мер Києва наголосив, що запуск 4G в київському метро став можливим завдяки угоді між КП "Київський метрополітен" та операторами, за яким останні отримали право на модернізацію частини обладнання у підземці.
До цього першою станцією в метро, на якій запрацював 4G, став "Академмістечко".
За даними "Київстар", у найближчі місяці запуск 4G планують ще на 14 станціях, а на всіх станціях метро – до кінця року.