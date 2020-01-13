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Київстар випустив універсальний пакет Smart SIM без тарифного плану

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Київстар випустив Smart SIM б / expres.online

Мобільний оператор компанія Київстар випустив універсальний стартовий пакет Smart SIM. Цей пакет немає тарифного плану. Його можна використовувати для самостійної заміни SIM-карти або для підключення послуги "SIM для планшета".

Також, Smart SIM можна використати під час підключення тарифного плану "SIM для пристроїв", передає пресслужба оператора.

Важливо: Київстар закриває старі тарифні плани: перелік

Деталі

  • Тарифний план "SIM для пристроїв" дає змогу використовувати послуги мобільного оператора в розумних пристроях (IoT):
  • сигналізації,
  • GPS-трекери,
  • Датчики
  • Смарт-годинники тощо.

Згідно з умовами, щодня абоненти будуть отримувати 30 Мб мобільного інтернету, 30 хвилин для дзвінків і 30 SMS-повідомлень для їх використання в IoT-пристроях.

  • "SIM для планшета" дає змогу використовувати ще одну SIM-карту для інтернету в планшеті, другому смартфоні або в модемі. При цьому у користувача буде один номер і рахунок для основної та додаткової карток.
  • Ще одне поле застосування Smart SIM – самостійна заміна SIM. Крім того, наразі Київстар скасував оплату за цю послугу.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет
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