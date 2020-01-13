Київстар випустив універсальний пакет Smart SIM без тарифного плану

Мобільний оператор компанія Київстар випустив універсальний стартовий пакет Smart SIM. Цей пакет немає тарифного плану. Його можна використовувати для самостійної заміни SIM-карти або для підключення послуги "SIM для планшета".

Також, Smart SIM можна використати під час підключення тарифного плану "SIM для пристроїв", передає пресслужба оператора.

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Деталі

Тарифний план "SIM для пристроїв" дає змогу використовувати послуги мобільного оператора в розумних пристроях (IoT):

сигналізації,

GPS-трекери,

Датчики

Смарт-годинники тощо.

Згідно з умовами, щодня абоненти будуть отримувати 30 Мб мобільного інтернету, 30 хвилин для дзвінків і 30 SMS-повідомлень для їх використання в IoT-пристроях.

"SIM для планшета" дає змогу використовувати ще одну SIM-карту для інтернету в планшеті, другому смартфоні або в модемі. При цьому у користувача буде один номер і рахунок для основної та додаткової карток.

Ще одне поле застосування Smart SIM – самостійна заміна SIM. Крім того, наразі Київстар скасував оплату за цю послугу.

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