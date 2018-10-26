"Київстар" збільшив обмеження щодо мобільного інтернету

Мобільний оператор "Київстар" знову знизив ліміт використання мобільного інтернету з 6 ГБ до 3 ГБ. Як пояснили у компанії, таким чином вони намагаються встановити "справедливе користування мережевими ресурсами" для всіх абонентів.

Ця заява була зроблена ще 26 вересня, однак тільки тепер на неї звернули увагу, пише ITC.

Це обмеження означає, що для абонентів, які використовують понад 3 ГБ мобільного інтернету протягом доби, швидкість буде знижена до 0,8 Мбіт/c до кінця доби.

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"Статистика показує, що 1% абонентів регулярно використовує аномально великі обсяги мобільного інтернету – понад 100 000 мегабайт щомісяця. Ці абоненти перевантажують мережу оператора і значно уповільнюють швидкість інтернету для інших 99% абонентів. Щоб надати рівноправний доступ до якісного мобільного інтернету і захистити більшість абонентів від дискримінації, компанія може застосовувати "Політику справедливого користування мережевими ресурсами", – пояснили нововведення в "Київстарі".

Як відомо, у квітні "Київстар" вже вводив подібне обмеження. Тоді воно стосувалось 6 ГБ на добу. І тільки після використання цього інтернету, швидкість зменшувалась до 1,8 Мбіт/c.

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