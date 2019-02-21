Коли Apple об'єднає операційні системи iOS та macOS: нові деталі

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Тім Кук
Тім Кук / Boing Boing

Минулого року компанія Apple оголосила про підготовку проекту Marzipan, який має на меті об'єднати додатки з iOS та macOS. Спочатку планувалося, що проект запустять в 2019 році, проте він повноцінно стартує дещо пізніше – в 2021 році.

Видання Bloomberg повідомляє, що в поточному році розробники отримають можливість перенести на macOS додатки для iPad. На 2020 рік намічено розширення підтримки на всі iOS-додатки. При цьому це будуть все ще різні додатки, які розробники повинні будуть відправляти в різні магазини.

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А ось в 2021 році все зміниться. Очікується, що тоді розробники зможуть об'єднувати додатки для iPhone, iPad і Mac в єдиний пакет single binary, який буде працювати на всіх перерахованих вище платформах і поширюватися через загальний магазин. Це означає, що за найближчі роки компанія також може змінити і об'єднати всі магазини додатків.

З огляду на чутки про намір Apple перевести свої ПК на власні процесори на базі архітектури ARM, це цілком очікувано. Правда, поки не ясно, чи буде компанія продовжувати розробку кількох ОС або спробує створити єдину систему для всіх платформ.


Apple об'єднає додатки для всіх операціних систем: iPhone, iPad і Mac

При цьому слід зазначити, що раніше Тім Кук зробив цікаву заяву, в якій зазначив, що об'єднання платформ в тій чи іншій формі може зробити Apple ефективніше. Але це зажадає низки компромісів.

Також глава корпорації зазначив, що навряд чи користувачі хочуть подібного злиття. Висловлював він особисту думку або точку зору корпорації – не ясно. Тим часом останні дані вказують, що в Купертіно все ж рухаються в цьому напрямку.

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Теги: Техно Інтернет Додатки Apple macOS iOS
Джерело: 24 Канал
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