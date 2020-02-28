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Повний Місяць у березні 2020: дата

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Повний Місяць у березні2020 року / gettyimages

В Україні можна буде побачити повний Місяць 9 березня 2020 року. А вже з 10 березня Місяць перейде у спадаючу стадію.

За місячним календарем на березень 2020 року циклічна зміна фаз Місяця в наступній послідовності:

  • Перша чверть – 2 березня;
  • Повний місяць – 9 березня;
  • Третя чверть – 16 березня;
  • Новий місяць – 24 березня. 

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Фаза Місяця, при якій Земля розташована між Сонцем та Місяцем, називається – повний Місяць. Місяць у повні виглядає як яскравий правильний диск. Це явище в Україні можна буде спостерігати 9 березня 2020 року.

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Заборони в повний Місяць

Найбільш неоднозначна фаза Місяця – повний Місяць.

У період цієї фази не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями – занадто великий ризик спровокувати глобальний конфлікт.

Також попри підвищену активність, не варто займатися домашніми справами – прибирання буде мати хаотичний характер, тому результати можуть виявитися непередбачуваними.

У повний Місяць не радять вживати алкоголь і сильнодіючих ліків, особливо транквілізаторів, бо все перераховане всмоктується в кров практично на 100%, і можна отримати сильне отруєння. Більш того, не рекомендується вживати міцну каву, міцний чай.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Техно Космос Місяць
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