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Повний Місяць у квітні 2020: дата

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Повний Місяць у квітні / Getty Images

Повний місяць в Україні можна буде побачити 8 квітня 2020 року. З 9 квітня Місяць перейде у спадаючу стадію.

Місячна фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 8 квітня.

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О 05:36 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск. А місячне сяйво, в цій фазі, може впливати на людей по-різному. 

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може проявитись безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність. 

У цей період не рекомендують вживати алкогольні напої, адже це може погано вплинути на виснажений організм людини. Більш того, не рекомендується вживати міцну каву, міцний чай.


Місяць у повні / Фото: СТБ

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Техно Космос Місяць
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