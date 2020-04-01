Повний Місяць у квітні 2020: дата

Повний місяць в Україні можна буде побачити 8 квітня 2020 року. З 9 квітня Місяць перейде у спадаючу стадію.

Місячна фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 8 квітня.

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О 05:36 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск. А місячне сяйво, в цій фазі, може впливати на людей по-різному.

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може проявитись безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність.

У цей період не рекомендують вживати алкогольні напої, адже це може погано вплинути на виснажений організм людини. Більш того, не рекомендується вживати міцну каву, міцний чай.



Місяць у повні / Фото: СТБ