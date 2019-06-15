Коли представлять найочікуваніші смартфони 2019 року: iPhone XI та Google Pixel 4

Виробники смартфонів зазвичай планують анонс своїх новинок заздалегідь, тому приховати цю інформацію від користувачів не завжди вдається. Авторитетний інсайдер Еван Бласс опублікував на своїй сторінці Twitter графік найбільших релізів мобільної індустрії.

На коли запланували гучні анонси? Згідно з "дорожньою картою" американського оператора зв'язку Verizon, Samsung Galaxy Note 10 представлять в серпні, iPhone XI дебютує в кінці вересня, а презентація Google Pixel 4 відбудеться в жовтні.

Читайте також: Новий витік розкрив деякі особливості дизайну смартфона Google Pixel 4

Всі ці дати збігаються з попередніми витоками, опублікованими різними інсайдерами. Інших гучних анонсів флагманських моделей, за даними джерела, в поточному році вендорами не заплановано.

"Бюджетну" версію iPhone компанія Apple імовірно покаже через кілька тижнів після основної презентації.



Дати найбільших презентацій 2019 року

Нещодані великі витоки. Нагадаємо, компанія Google розсекретила рендер майбутнього флагмана задовго до анонса практично одночасно з популярними мережевими джерелами. Примітно, що дизайн задньої кришки і форма модуля камери четвертого "пікселя" практично ідентичні рішенням Apple.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) 12 червня 2019 р.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно