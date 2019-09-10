Коли представлять пікап Tesla: Ілон Маск назвав терміни

Вже кілька місяців покупці очікують від компанії Tesla детальної інформації щодо дати виходу пікапа. Під час презентації автомобіля Model Y Ілон Маск підтвердив, що електрокар перебуває на стадії розробки, а тепер натякнув на ймовірну дату презентації автомобіля.

Все, що було відомо про пікап Tesla, – лише концептуальна фотографія, опублікована главою компанії.

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Коли представлять пікап? В ході переписки в Twitter один з користувачів запитав у Ілона Маска, чи є шанси побачити презентацію пікапа до кінця жовтня. Винахідник відповів коротко:

Швидше за все, в листопаді.

November most likely — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2019

Достовірність інформації. Довіряти такій заяві глави Tesla беззастережно не варто. Компанія нерідко зриває анонси нових продуктів.

Наприклад, функція Enhanced Summon, що припускає автоматичний виїзд автомобіля з парковки, повинна була з'явитися ще в листопаді минулого року. Однак оновлення і досі не вийшло.

Ймовірна дата старту продажів. У разі, якщо анонс пікапа відбудеться в листопаді 2019 року, на його серійний запуск у компанії піде не менше двох років, а значить придбати новинку покупці зможуть не раніше 2021-2022 року.

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