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Сонячне затемнення у грудні 2019: де і коли можна буде побачити

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Сонячне затемнення у грудні 2019 / hromadske.ua

У грудні земляни зможуть побачити чергове сонячне затемнення. Воно буде доволі рідкісним кільцеподібним затемненням. На жаль, в Україні його не буде видно.

Коли буде сонячне затемнення

Це кільцеподібне затемнення відбудеться 26 грудня 2019 року. Воно відбуватиметься у кілька фаз:

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  • Початок затемнення: 4:29:53 за київським часом;
  • Початок часткового затемнення: 5:34:33 (Київ);
  • Максимальне затемнення: 7:17:46 (київський час);
  • Кінець часткового затемнення: 9:00:55 (київський час);
  • Кінець затемнення: 10:05:40 (за Києвом).

Загалом, максимальна фаза затемнення триватиме 3 хвилини 40 секунд.

Де можна побачити сонячне затемнення?

Найкраще це сонячне затемнення буде видно на території Азії, сході Африки та півночі Австралії.

Зокрема, явище буде добре видно практично на всій Японії, Китаю та Північної і Південної Кореї.

А от у Європі, Туреччині, півночі Росії, Камчатці, Далекім Сході, Сахаліні та Курильських островах затемнення не буде видно. Не побачать його в Українці.

Що таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення – астрономічне явище, під час якого Місяць закриває (повністю або частково) Сонце від спостереження на Землі. Це затемнення відбудеться у період саросу (період повторюваності сонячних затемнень). Тож 26 грудня відбудеться повторення затемнення 14 грудня 2001 року. Наступне затемнення даного Сарос відбудеться 5 січня 2038 року.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Космос Сонце Сонячне затемнення
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