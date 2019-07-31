Зорепад в Україні 2019: коли можна побачити

Метеоритний дощ – це подія, яка викликає допитливість у людини ще з початку людства, про що свідчать багато записів та історій, які стосуються найрізноманітніших зорепадів. Найближчий зорепад в Україні відбудеться у серпні.

Вже за кілька днів Земля почне проходити через метеоритний дощ Персеїди. Потік Персеїдів триватиме майже два тижні.

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Зорепад в Україні

Українцям дуже пощастило, адже зорепад найкраще буде видно якраз в Північній півкулі. Метеоритний дощ почнеться 2-4 серпня, а досягне свого піку 11, 12 і 13 серпня. Весь цей період це явище можна буде спостерігати й в Україні також.

Білл Кукі – фахівець NASA з метеоритів, розповів, що зараз метеорів буде небагато, максимум від 60 до 70 за годину. До порівняння, в минулих роках це число досягало 200.

Варто зазначити, що фахівці з національного космічного управління США пропонують у ці дні виїхати якнайдалі від міських вогнів та знайти місце з найтемнішим та чистим небом. Адже в освітленому центрі міста, око людини навряд зможе вловити навіть найяскравіші нічні мерехтіння.

Метеорний потік Персеїди спостерігається щорічно ближче до кінця літа. Це відбувається, коли Земля проходить через шлейф комети Свіфта-Туттля. Частинки, які залишає за собою комета, згорають в нашій атмосфері та залишають неповторний світловий ефект.

Що таке "зорепад"? Це метеоритний дощ, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори, які пролітають у небосхилі. Це явище може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Будь-яка планета Сонячної системи з прозорою атмосферою може мати метеорний дощ, наприклад Марс.

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