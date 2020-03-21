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Компанія Caviar випустила "антибактеріальні" версії iPhone 11: ціни вражають

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iPhone 11 / Unsplash

Компанія Caviar, яка спеціалізується на преміальному тюнінгу популярних смартфонів, представила нову тематичну колекцію ґаджетів Apple, яка присвячена боротьбі з коронавірусом Covid-19. Основна частина покриття пристроїв виконана із срібла, а на задній кришці використані популярні символи світових культур.

Що відомо про пристрої

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На сайті компанії з'явилися iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max, корпус яких покритий сріблом 925 проби зі вставками з 18-каратного золота.

У лінійку увійшли чотири варіанти оформлення з зображеннями дракона, лотоса, "Руки Фатіми" і Миколи Чудотворця.

Виробник не позиціонує пристрої як медичні вироби, хоча і зазначає, що бактерицидні властивості срібла "використовувалися впродовж століть". Всі лімітовані версії, крім "Руки Фатіми", випущені обмеженим тиражем в 99 екземплярів.

Дизайн "антибактеріальних" iPhone 11: фотогалерея

 

 

Ціна

Вартість ексклюзивних смартфонів стартує з позначки близько 117 500 гривень за iPhone 11 Pro з 64 ГБ вбудованої пам'яті. Версія Pro Max з аналогічним об'ємом вбудованої пам'яті обійдеться покупцям в суму від близько 127 800 гривень.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Apple iPhone 11
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