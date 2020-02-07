Компанія Wristbuds анонсувала незвичайний фітнес-браслет: фото та особливості

Китайська компанія Wristbuds представила цікавий фітнес-браслет. Новинка отримала відкидний дисплей, під яким розмістили бездротові навушники.

Компанія Wristbuds створила однойменний пристрій, який виконує роль фітнес-браслета і кейса для повністю бездротових навушників.

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Характеристики браслета

Основу розумного браслета становить екран з діагоналлю 1,14 дюйма. Цей екран одночасно є кришкою кейса для зарядки навушників – її можна відкинути убік і дістати один або обидва навушника. Окрім того, у фітнес-трекері передбачено чотири гігабайти для музики, щоб слухати її віддалено від смартфона, однак за замовчуванням ця функція недоступна (для прослуховування музики з пристрою необхідно додатково доплатити 30 доларів).

Особливості навушників

Навушники мають незвичайну конструкцію: вони складаються з основної частини з динаміком і ніжки з мікрофоном і електродами для зарядки, але ця ніжка може повертатися на 90 градусів навколо основної частини. Творці стверджують, що завдяки цьому навушники зручніше підлаштувати під форму вуха.

Ціна та дата виходу

Проєкт навушників на Kickstarter вже назбирав 8,4 тисяч доларів при заявленій сумі 5 тисяч доларів.

Мінімальна доступна ціна на момент написання замітки становить 79 доларів (орієнтовно 1 900 гривень за курсом станом на 7 лютого 2020 року), а роздрібна ціна становитиме 149 доларів (близько 3 600 гривень). Очікується, що перші поставки пристроїв почнуться в квітні.

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