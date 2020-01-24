Користувачі macOS стали жертвою трояна Shlayer

Попри переконання багатьох власників комп'ютерів Apple у відсутності вірусів для "яблучної" платформи, в минулому році багато хто з них став жертвою шкідливого ПЗ. Найпопулярнішим трояном серед користувачів macOS в минулому році став Shlayer, алгоритм роботи якого полягає у встановленні рекламних додатків.

Що відомо про вірус

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Shlayer поширюється під виглядом оновлень для Adobe Flash Player. При завантаженні програми на комп'ютер, троян без відома користувача встановлює стороннє ПЗ – як правило, рекламного змісту. Помічений вірус і на майданчиках для перегляду і завантаження розважального контенту: деякі користувачі вбудовували його в посилання під роликами, розміщеними на YouTube.



Вірус розповсюджується під виглядом Flash Player

В середньому 29% від загального числа вірусних атак на пристрої Apple в період з січня по листопад 2019 року припали саме на вірус Shlayer. Всього ж антивірусне ПЗ заблокувало близько 10% спроб проникнення шкідливого ПЗ на комп'ютери користувачів по всьому світу.

Як уникнути "зараження"

Найпевнішою порадою для власників Mac-пристроїв буде не завантажувати додатки і оновлення з неперевірених джерел, а також уважно читати відгуки про сайти з розважальним контентом і обережніше переходити за сумнівними посиланнями.

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