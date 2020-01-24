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Користувачі розшифрували дати проведення конференції Google I/O 2020

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Google I/O 2020: дати проведення / The Verge

За чутками, на щорічній конференції для розробників Google I/O пошуковик анонсує не лише нову версію Android. Поки Google не поспішає з анонсами, проте користувачам запропонували зображення, на якому вже за традицією зашифрували дату проведення конференції.

Що відомо про головоломку

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Щоб дізнатися дату початку заходу, користувачі повинні були виконати низку операцій в ігровій формі. При цьому для досягнення результату їм потрібно діяти групами. В процесі гри необхідно було використовувати інформацію, пов'язану з мережею віртуальних "супутників", передає Android Police.

Участь в процесі могли взяти всі бажаючі. В результаті тизер "хакнули" порівняно швидко, а в мережі з'явився список зашифрованих кодів для проходження місії.


Дати проведення Google I/O 2020

Хоча головоломка вже розгадана, вона, як і раніше, доступна всім охочим. При бажанні можна скористатися цим спойлером для проходження пазла.

Дата проведення Google I/O 2020

Також стало відомо, що в цьому році конференція пройде з 12 по 14 травня 2020 року. З чуток, незабаром компанія може запустити ще один етап головоломки, який розсекретить деякі анонси, які відбудуться на майбутній конференції.

Google I/O традиційно пройде недалеко від штаб-квартири корпорації. Точний список пристроїв, які компанія планує представити на заході, не повідомляється.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Ґаджети Google Google I/O 2020 Новини Техно
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