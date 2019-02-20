Користувачі Skype з різних регіонів світу повідомили про проблеми в роботі

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В роботі Skype зафіксували збої
В роботі Skype зафіксували збої / unsplash

Зафіксовано збої в роботі голосових дзвінків та текстових повідомлень. Перебої в роботі месенджера спостерігаються в кількох країнах світу.

Про це повідомив портал Downdetector.

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Проблеми в роботі Skype спостерігаються з 20:30 за часом східного узбережжя США (3:30 за Києвом),
– йдеться у повідомленні.

Користувачі скаржаться, що не можуть під'єднатись до сервісу, а текстові повідомлення не доходять до адресата. Крім того, спостерігаються проблеми з голосовими дзвінками.

За даними порталу, найбільш серйозні збої зафіксовані на більшій частині Японії, Великобританії та США. Порушення в роботі Skype зафіксовано також в інших країнах таких як: Бразилія, Німеччина, Австрія, Франція, Нідерланди, Чехія, Польща, Росія.

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Теги: Інтернет Техно Skype
Джерело: 24
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