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Xiaomi випустила медичні маски для захисту від коронавірусу: сайт компанії впав

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Xiaomi випустила медичні маски для захисту від коронавірусу / Unsplash

Із урахуванням швидкого розповсюдження коронавірусу в Китаї крауфандинговий майданчик Xiaomi Youpin представив спеціальний продукт для захисту від коронавірусу. Новий товар китайської компанії виявився настільки популярним, що це призвело до неочікуваних технічних проблем на сайті.

Новий продукт компанії – маски

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У вівторок, 28 січня, на сайті Xiaomi Youpin з'явилася партія медичних масок, йдеться на сайті Gizmochina.

З урахуванням підвищеного попиту на продукт сайт вирішив обмежити кількість упаковок, продаючи кожному користувачеві не більше ніж одну упаковка. Вона містить 20 масок і коштує близько 5,75 доларів (орієнтовно 140 гривень за курсом станом на 29 січня 2020 року).


Медичні маски Xiaomi

Для клієнтів з провінції Хубей, що знаходиться в епіцентрі вогнища епідемії, передбачені спеціальні знижки.

Що сталося із сайтом

Зі стартом продажів стався стрімкий наплив відвідувачів на сайт – це тимчасово вивело його з ладу. Xiaomi навіть випустила відповідну заяву, в якій пояснила, що трафік перевищив всі очікування і сервер просто не впорався з обробкою інформації.


Повідомлення Xiaomi про проблеми із сайтом

Представники компанії пообіцяли знову організувати торгівлю, як тільки надійде чергова партія товару.

Допомога від Xiaomi

Раніше, за даними китайських ЗМІ, Xiaomi безкоштовно відправила маски жителям, які перебувають на карантинній територій, включаючи провінцію Ухань, з якої, імовірно, і почалася епідемія.

Що відомо про коронавірус в КитаїЦей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.

Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 132 людини, загалом захворіли 6 057 людей (дані станом на ранок 29 січня 2020 року). 

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Коронавірус 2020 Xiaomi
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