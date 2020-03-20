Коронавірус "продовжив життя" старої версії Windows

В середині жовтня 2017 року Microsoft представила одне з найбільших оновлень операційної системи Windows 10 Fall Creator Update. Воно принесло низку дизайнерських змін та новий призначений для користувача інтерфейс Fluent Design System. Незабаром підтримка застарілої версії ОС повинна була закінчитися, але пандемія коронавірусу внесла корективи в плани Microsoft.

Припинення випуску подальших оновлень для Windows 10 під номером збірки 1709 було намічено на 14 квітня 2020 року. Але тепер Microsoft офіційно заявила, що системна утиліта Configuration Manager буде і далі надавати апдейти для зазначеної збірки аж до 13 жовтня 2020 року.

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Ми оцінюємо ситуацію в області суспільної охорони здоров'я і прекрасно розуміємо, який вплив вона робить на нас і наших шановних клієнтів. Для полегшення однієї з багатьох проблем, з якими користувачі стикаються в даний час, і на підставі множинних відгуків клієнтів ми вирішили відкласти заплановану дату закінчення обслуговування,

– заявили представники Microsoft.

Windows 10 1709 Fall Creator Update поклала початок концепції Fluent Design System, що базується на п'яти складових: світлі, глибині, русі, матеріалі і масштабі.

Ця система стала найрадикальнішим оновленням з точки зору зміни інтерфейсу, коли Microsoft вперше вирішила відмовитися від Metro UI і додала в систему більш 50 нових функцій і виправлень.

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