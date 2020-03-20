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Київстар та Lifecell скасували плату на номери, що надають інформацію про коронавірус: перелік

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Коронавірус – куди дзвонити / Unsplash

Два оператора мобільного зв’язку, Київстар та Lifecell, звільнили від оплати за дзвінки абонентів на державні номери, де можна отримати інформацію про поширення коронавірусу.

Така можливість стала доступна завдяки ініціативі Міністерства охорони здоров’я, Міністерства закордонних справ, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства інфраструктури.

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Інформаційні номери

Дзвонити можна за наступними номерами:

  • Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57
  • Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238-18-88
  • Міністерство охорони здоров'я України, гаряча лінія: 0-800-505-201
  • Центр Громадського здоров’я МОЗ України, телефон: +38 044 425 43 54
  • Вебресурс "ДРУГ" Міністерства закордонних справ України телефон: +38 044 238 16 57
  • 1545 – Урядовий контактний центр
  • 1677 – контакт-центр НСЗУ

Для абонентів Vodafone безкоштовні дзвінки на наступні номери:

  • Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57
  • 1545 – Урядовий контактний центр
  • 1677 – контакт-центр НСЗУ

Також всі три оператори звільнили від оплати доступ до інтернет-ресурсів:

Для абонентів українських операторів, що перебувають за кордоном, у роумінгу безкоштовними є такі ресурси ресурси:

  • Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57
  • Міністерство охорони здоров'я України: https://moz.gov.ua/


Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Михайло Года
Теги: Коронавірус в Україні Міністерство цифрової трансформації Міністерство охорони здоров’я Новини Техно Техно Інтернет
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