Космічний зонд записав магнітне звучання Землі

Запущений у 2018 році космічний зонд BepiColombo призначений для дослідження Меркурія, найближчої до Сонця планети, однак недавно він зробив гравітаційний маневр, під час якого пролітав повз Землю. Завдяки бортовим приладам, вченим вдалося записати покази магнітного поля планети, які були переведені в доступні для людського слуху звуки.

Політ BepiColombo здійснений силами Європейського космічного агентства (ESA) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). В середині жовтня 2020 року зонд пролетить повз Венеру, а вже в жовтні 2021-го наблизиться до Меркурія. Космічний апарат повинен вивчити хімічну і фізичну будову планети, її геологічну структуру і багато інших показників, повідомляє New Atlas.

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Як "звучить" магнітне поле Землі

Коли апарат пролітав повз Землю, дослідникам вдалося налаштувати обладнання таким чином, щоб воно зафіксувало коливання магнітного поля нашої планети. Після цього вони були переведені і стиснуті в п'ять доступних людському вуху аудіодоріжок.

Перша звукова доріжка отримана завдяки акселерометру в момент, коли BepiColombo наближався до Землі на відстань 256,39-129,488 кілометра. Інша – коли корабель проходив на висоті 12 689 км. Третя – в момент знаходження зонда в тіні планети. Четверта доріжка заснована на роботі магнітометра, що проходить через магнітне поле планети. П'ята – на тих же показаннях вкупі зі звуками реактивного двигуна корабля, які допомагають йому зберігати орієнтацію. Більше звукових доріжок можна послухати на сайті ESA.

"Звучання" магнітного поля Землі:

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