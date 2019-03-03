Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції

Космічний корабель нового покоління Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Цей корабель створили за програмою NASA Commercial Crew Development для доставки і повернення екіпажів астронавтів на МКС.

NASA вела на своєму YouTube-каналі трансляцію кульмінаційного моменту місії Demo-1 – зближення з подальшим стикуванням, повідомляє ITC.

Читайте також: На всі гроші: Ілон Маск назвав ціну польоту на Марс

Для маневрування в космосі Crew Dragon оснащений 16 двигунами Draco. За допомогою них корабель коригував траєкторію польоту під час наближення до МКС.

The @SpaceX Crew Dragon is attached to the @Space_Station! It's a first for a commercially built & operated spacecraft designed for crew! #LaunchAmerica pic.twitter.com/ddck58TVnP — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

Важливою відмінністю Crew Dragon від вантажної версії Dragon і кораблів інших компаній, що стикуються до американського сегменту МКС, є те, що всі етапи його стикування зі станцією повністю автоматизовані.

Цей політ проводився без людей. На борту перебуває лише манекен на ім'я Ріплі, названий на честь героїні фільму "Чужий". На борту корабля також було 180 кілограмів вантажу для екіпажу станції.

Astronauts on the @Space_Station have opened the hatch on @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft! The station crew can now go inside the first American spacecraft to autonomously dock to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/z2rP5MWCqu — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 3 марта 2019 г.

Головною метою безпілотної місії Demo-1 була перевірка всіх систем у межах затвердженої NASA програми сертифікації Crew Dragon. Ця програма складається з 4-х льотних випробувань: 2 тестів системи порятунку екіпажу та 2 польотів до МКС – без екіпажу і пілотованого.

Crew Dragon вже пройшов випробування системи порятунку екіпажу з імітацією аварії на старті, а також успішно здійснив перший політ без екіпажу. Пілотований політ Crew Dragon призначений на липень 2019 року.

Crew Dragon здатний провести в пристикованому до МКС стані понад 200 днів. Щодо цієї тестової місії, то корабель пробуде на орбіті майже тиждень. Потім космічне судно повернеться на Землю та доставить зі станції результати досліджень.

Місія DM-1 завершиться приводненням Crew Dragon в Атлантичному океані за 390 кілометрів на схід від мису Канаверал 8 березня.

Дивіться відео, на якому знятий інтер'єр корабля Crew Dragon:

Дивіться відео, який вигляд матиме пілотований політ з екіпажем на кораблі SpaceX:

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно