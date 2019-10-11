Помер Олексій Леонов: біографія першого космонавта, що вийшов у відкритий космос

11 жовтня помер легендарний радянський космонавт Олексій Леонов. Він став першою людиною в історії людства, що вийшла у відкритий космос. Чим ще прославився Леонов – читайте далі.

Дитинство та початок кар’єри

Народився відомий космонавт 30 травня 1934 році в селі Листвянка у Кемеровській області (Росія). У 1948 році разом з сім'єю переїхав до Калінінграда.

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У 21 рік Леонов закінчив Військову авіаційну школу початкового навчання льотчиків в українському місті Кременчук. Ще через 2 роки, у 1957 році закінчив Чугуївське військове авіаційне училище льотчиків (нині він має назву Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба).

Олексій Леонов під час польоту у космос

У 1968 році, після закінчення інженерного факультету Військово-повітряної інженерної академії ім. М. Є. Жуковського, отримав спеціальність "конструкція та експлуатація повітряно-космічних апаратів і двигунів до них".

Починаючи із 1957 року Олексій Леонов працював льотчиком. Був у складі групи радянських військ в Німеччині. Загалом він пролітав 278 годин та зробив 115 стрибків з парашутом.

Кар’єра космонавта

7 березня 1960 року його зарахували слухачем-космонавтом до загону космонавтів Центру підготовки космонавтів ВПС. Після цього Леонова відібрали до числа 20 льотчиків для польотів в космос.

Загалом Олексій Леонов виконав два польоти у космос. У цих двох польотах він сумарно провів 7 діб 33 хвилини.

Олексій Леонов виконав два польоти у космос

Вихід у відкритий космос

Перший в історії людства вихід у відкритий космос відбувся 18-19 березня 1965 року. Це відбулось під час польоту на кораблі "Восход-2".

Попередньо тримісний корабель "Восход" переобладнали у двомісний, аби звільнити місце для надягання скафандра і входу в шлюзову камеру.

Історичний вихід у відкритий космос

Після того, як корабель здійснював перший обліт навколо Землі, надули шлюзову камеру. Під час другого витка Олексій Леонов вийшов у відкритий космос. Він 5 разів віддалявся від корабля на відстань до 5,35 метра.

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Не обійшлося без непередбачуваних ситуацій. Так, через різкий перепад тиску скафандр роздувся до таких розмірів, що Олексію важко було повернутись у шлюзову камеру. Космонавтові довелось на власний страх і ризик знизити тиск у скафандрі до критичного. У шлюзову камеру він заходив головою вперед.

Загалом він провів за межами корабля 12 хвилин та 9 секунду. 18 березня Олексій Леонов вдруге вийшов у відкритий космос.

Ще один політ у космос відбувся 15-21 липня 1975 року. Тоді Леонов був командиром екіпажу і брав участь в першому стикуванні космічних кораблів "Союз-19" (СРСР) та Apollo 18 (США).

Олексій Леонов захоплювався живописом

Діяльність після космосу

У 1991-1997 роки Леонов був головою Міжнародної асоціації учасників космічних польотів. Також він займався благодійністю та написав 10 наукових праць і кілька книг, серед них – "Пішохід космосу" (1967), "Сонячний вітер" (1969), "Виходжу в космос" (1970) тощо.

Робота Олексія Леонова

Ще одне хобі космонавта – малювання. Живописом він цікавився з дитинства. У співавторстві з художником-фантастом Андрієм Соколовим створив ряд поштових марок СРСР на космічну тему. Також він намалював чимало робіт, які теж пов’язані з космосом.

Леонов малював, здебільшого, космос

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