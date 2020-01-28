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Кожен другий користувач стає журтвою кіберзлочинців: дослідження

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Кожен другий користувач стає журтвою кіберзлочинців / Unsplash

Компанія Lenovo провела власне дослідження щодо обізнаності користувачів в питаннях кібербезпеки. За даними компанії, кожен другий користувач мережі хоча б раз ставав жертвою кіберзлочинців.

Жертвою кіберзлочинців може стати будь-хто. Вам не обов’язково бути керівником великої компанії або знаменітістю, часто від атак хакерів страждають звичайні люди. Під загрозою витоку даних у загальний доступ у людей можуть вимагати гроші. Тож наскільки люди піклуються про свою кібербезпеку?

До теми: Як захистити персональні дані та техніку від хакерів: правила, які повинен знати кожен

Деталі дослідження

За даними Lenovo, 61% інтернет-користувачів переконані, що з легкістю впораються з кібератаками.


Результати дослідження Lenovo

Ті, хто турбуються про безпеку в мережі, передусім переймаються захищеністю особистих даних (73%) та можливими фінансовими втратами (69%). У свою чергу користувачі найменше бояться репутаційних втрат (26%) та зниження продуктивності роботи пристроїв (28%).

Лише 3% користувачів не бояться стати жертвами кіберзлочинів. Решта 97% – шукають способи себе захистити, але водночас недооцінюють реальні загрози. 23% опитаних вважають, що звичайної обережності в інтернеті достатньо, щоб не втратити власні дані. Думаєте, лише реальний світ може бути жорстоким та небезпечним? Сьогодні на дітей та дорослих чекає дедалі більше загроз у цифровому просторі,
– зазначив генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов.

Які способи захисту найчастіше використовують

Двофакторна автентифікація вважається одним із найнадійніших типів захисту інформації. В банківській справі її використовують 73% користувачів, а ось для соціальних мереж – лише 35%, чим спрощують доступ кіберзлочинцям.

Не меншнадійною вважають біометричну автентифікацію, її обирає 54% користувачів. Найчастіше використовують відбиток пальця (43%) або ж розпізнавання обличчя (21%). Найрідше – автентифікацію за райдужною оболонкою ока (6%) та за допомогою підпису (6%).

Редакція Техно 24 радить вам уважно ставитися до безпеки особистих даних. Використовуйте надійні способи захисту та уважно ставтесь до підбору пароля. Якщо це можливо, то використовуйте двофакторну автентифікацію. Також слідкуйте за тим, що ви постите в соцмережах і до яких даних на смартфоні чи персональному комп'ютері даєте доступ.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Кібербезпека хакери Хакерська атака
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