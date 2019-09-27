Криптовалюту в Україні можуть легалізувати

В Україні планують легалізувати криптовалюту. Це один із з пунктів плану Міністерства цифрової трансформації України.

Такі наміри озвучив міністр Михайло Федоров під час презентації бренду держави в смартфоні, передає LIGA.net.

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"Люди, які займаються криптовалютою повинні вийти з "сірої зони" і почати платити податки", - каже Федоров.

Він додав, що це потрібно визначити для того, щоб "запрацював майнінг" і в перспективі держава могла "заробити з трейдерах криптовалюти".

За словами Федорова, головна мета легалізації — переведення реєстрів на блокчейн. І ці реєстри повинні бути захищені.

Що таке криптовалюта? вид цифрової валюти,функціонування якої відбувається децентралізовано в розподіленій комп'ютерній мережі. Нині в Україні, ані Нацбанк, ані Міністерство фінансів не визначились із правовим статусом криптовалюти. Українські економісти вважають криптовалюту грошима майбутнього. Але визнають: віртуальна і ніким не контрольована валюта, а відтак і ненадійна.