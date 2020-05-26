Культовий бумбокс JVC з 80-х перевипустять: римейк успішно запустили на Kickstarter

До появи портативних колонок їх роль виконували бумбокси – переносні магнітофони з прокаченою акустикою. Стартап New Wave Toys, що спеціалізується на репліках ретро-консолей, взявся за відродження однієї з таких моделей – легендарного JVC RC-M90, представленого на початку 80-х.

Новинка, яка зберегла впізнаваний дизайн попередника, вже з'явилася на Kickstarter, де зібрала набагато більше від запланованої суми.

Цікаво Xiaomi представила холодильник, розумний замок і 2K-відеореєстратор

Яким буде новий JVC RC-M90

Пристрій представлений у двох конфігураціях під назвами M90 MINI та M90 MICRO, що розрізняються в першу чергу габаритами. При цьому "велика" версія приблизно на 60% менша і на 80% легша від оригіналу, а мініатюрна за розмірами версія ненабагато відрізняється від сучасної портативної акустики.

Модель M90 MINI обладнана двома 2,5-дюймовими динаміками потужністю 16 Вт, які, за заявою розробників, не спотворюють звук навіть при максимальній гучності. Пристрій підтримує сполучення з джерелом сигналу по протоколу Bluetooth 5.1 і може відтворювати музику з флешки за допомогою порту USB Type-A. Як і "прабатько", новинка отримала FM-тюнер і висувні антени.

Фото оновленого JVC RC-M90

Корпус M90 MINI виготовлений з нержавіючої сталі зі вставками з алюмінію, гуми та пластику. На фронтальній панелі розмістилися аналогові індикатори Bass, Treble і Balance, як і в оригінальної моделі. Бумбокс оснащений акумуляторною батареєю місткістю 10 000 мАг із заявленою автономністю більше ніж 60 годин.

Метою нашого проєкту RepliTronics Boombox є точне відтворення колекції культових бумбоксів 80-х років. Ця нова лінійка поєднує в собі оригінальні риси та легендарний дизайн продукту з сучасними технологіями,

– кажуть творці новинки.

За словами представників New Wave Toys, на розробку оригінального пристрою пішло більше ніж два роки.

Не пропустіть Sony може випустити зовнішній оптичний видошукач для своїх камер

Ціна

За перший тиждень після запуску проєкту розробникам вже вдалося залучити понад 138 000 доларів при зазначених 75 000 доларів.

Вартість Micro-версії незвичайної портативної акустики на етапі попереднього замовлення становить 20 доларів (536 гривень), модифікація M90 MINI обійдеться в 65 доларів (1 745 гривень). Початок поставок заплановано на грудень 2020 року.