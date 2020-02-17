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Apple випустила курс з програмування: де завантажити

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Apple випустила курс з програмування / unsplash.com

Компанія Apple вирішила навчати користувачів основам програмування. Для цього потрібно завантажити додаток Swift Playgrounds для вивчення основ програмування на мові Swift.

Де завантажити

Раніше була доступна версія для iPad. А зараз Apple випустила версію і для macOS. Завантажити цей додаток можна за посиланням. Для запуску потрібно оновити macOS до версії 10.15.3.

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Що відомо про додаток

Swift Playgrounds допомагає отримати базові знання щодо програмування на мові Swift. Саме цю мову використовують для програмування iOS і macOS. Навчання включає різноманітні інтерактивні завдання і головоломки. За допомогою додатка можна отримати такі навики:

Apple випустила курс з програмування

Потрібно завантажити додаток Swift Playgrounds

  • Запуск команд;
  • Створення функцій;
  • Виконання циклів;
  • Застосування умовних виразів і змінних.

Раніше додаток Swift Playgrounds працював тільки на iPad, а декстопна версія працювала лише за допомогою інструменту Catalyst.

Зараз додаток запрацював на Mac. В компанії кажуть, це забезпечує низку переваг:

  • Більше можливостей для навігації за допомогою клавіатури.
  • Розширена функціональність при роботі з кодом.
  • Зручний процес редагування.
  • Підтримка Touch Bar.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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