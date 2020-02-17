Apple випустила курс з програмування: де завантажити

Компанія Apple вирішила навчати користувачів основам програмування. Для цього потрібно завантажити додаток Swift Playgrounds для вивчення основ програмування на мові Swift.

Де завантажити

Раніше була доступна версія для iPad. А зараз Apple випустила версію і для macOS. Завантажити цей додаток можна за посиланням. Для запуску потрібно оновити macOS до версії 10.15.3.

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Що відомо про додаток

Swift Playgrounds допомагає отримати базові знання щодо програмування на мові Swift. Саме цю мову використовують для програмування iOS і macOS. Навчання включає різноманітні інтерактивні завдання і головоломки. За допомогою додатка можна отримати такі навики:

Потрібно завантажити додаток Swift Playgrounds

Запуск команд;

Створення функцій;

Виконання циклів;

Застосування умовних виразів і змінних.

Раніше додаток Swift Playgrounds працював тільки на iPad, а декстопна версія працювала лише за допомогою інструменту Catalyst.

Зараз додаток запрацював на Mac. В компанії кажуть, це забезпечує низку переваг:

Більше можливостей для навігації за допомогою клавіатури.

Розширена функціональність при роботі з кодом.

Зручний процес редагування.

Підтримка Touch Bar.

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