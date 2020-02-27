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Курйоз дня: репортер вийшов у прямий ефір, але забув вимкнути AR-маски у Facebook

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Курйоз з американським журналістом / Скріншот з відео

Телевізійний журналіст у США вийшов у прямий ефір, щоб розповісти про аномальний снігопад у Північній Кароліні. Однак, перед виходом у прямий ефір випадково забув вимкнути AR-маски в Facebook.

Як передає New York Post, американський журналіст Джастін Хінтон провів хвилинний репортаж про снігопад в Ешвіллі. І при цьому він встиг змінити маски чарівника, окуляри і капелюх, ведмежі вуха і багато інших.

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Цікаво, що сам журналісті дізнався про свій прокол, тільки прочитавши коментарі у Facebook.

"Зачекайте, в мене було дивне обличчя?... О, на телефоні є спеціальні ефекти", – каже журналіст вже поза камерою.

Відео стало вірусним

Відео з журналістом на Facebook дуже активно поширилось соцмережами і стало вірусним. Ролик вже набрав 160 тисяч переглядів, 4100 реакцій і 380 коментарів.

"Я думаю, кожен репортаж про погоду варто доповнювати такими фільтрами", – пишуть у соцмережах.

Курйоз з журналістом у прямому ефірі: відео 

Хінтон теж поставився до цієї ситуації з гумором:

"Якщо не можеш сміятися над самим собою, то який сенс сміятися взагалі? Сподіваюся ви насолодилися сніжним днем, і не забувайте посміхатися і сміятися", – прокоментував інцидент у Facebook.

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Теги: Техно Інтернет Новини США Новини Техно
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