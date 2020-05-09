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Квартал майбутнього від власників Google виявився "нежиттєздатним"

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Sidewalk Labs smart city
Sidewalk Labs smart city / The Verge

Ще в середині 2019 року компанія Sidewalk Labs, що входить до складу холдингу Alphabet, анонсувала зведення високотехнологічного житлового кварталу з деревини в Торонто. Але недавно ініціатори амбітного проєкту оголосили про його дострокове закриття – і пояснили причини, за якими масштабна забудова вартістю в сотні мільйонів доларів так і не відбудеться.

У своїй онлайн-заяві генеральний директор компанії Ден Докторофф повідомив, що в результаті пандемії COVID-19 зробила пропонований проєкт фінансово нежиттєздатним, і авторам ідеї довелося відмовитися від її реалізації.

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Протягом останніх двох з половиною років ми пристрасно прагнули до того, щоб проєкт Quayside став реальністю – ми вклали час і ресурси в Торонто, включаючи відкриття офісу на 30 осіб на набережній. Але оскільки безпрецедентна економічна невизначеність виникла в усьому світі і на ринку нерухомості Торонто, стало занадто складно зробити фінансово життєздатним цей проєкт,
– сказав Ден Докторофф.

Як мав виглядати квартал

План Sidewalk Labs полягав в тому, щоб витратити 1,3 мільярда доларів на масове дерев'яне житло, що обігріваються тротуари, громадський Wi-Fi і, звичайно ж, безліч камер й інших датчиків для моніторингу трафіку і вуличного життя частини набережної Торонто.

Зображення кварталу

 

Варто відзначити, що місцеві жителі були обурені підходом компанії до конфіденційності – раніше вони виступили проти високотехнологічного і насиченої сенсорами спостереження міської набережної.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Google
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