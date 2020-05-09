Квартал майбутнього від власників Google виявився "нежиттєздатним"

Ще в середині 2019 року компанія Sidewalk Labs, що входить до складу холдингу Alphabet, анонсувала зведення високотехнологічного житлового кварталу з деревини в Торонто. Але недавно ініціатори амбітного проєкту оголосили про його дострокове закриття – і пояснили причини, за якими масштабна забудова вартістю в сотні мільйонів доларів так і не відбудеться.

У своїй онлайн-заяві генеральний директор компанії Ден Докторофф повідомив, що в результаті пандемії COVID-19 зробила пропонований проєкт фінансово нежиттєздатним, і авторам ідеї довелося відмовитися від її реалізації.

Цікаво В Google Lens з'явилися нові корисні функції

With great sadness and disappointment we announce that @sidewalklabs will no longer pursue the Quayside project in Toronto. We’re grateful to @WaterfrontTO and all Torontonians who contributed to this effort these past 2.5 years. CEO @DanDoctoroff has more https://t.co/VrNI4cSCzM — Sidewalk Toronto (@SidewalkToronto) May 7, 2020

Протягом останніх двох з половиною років ми пристрасно прагнули до того, щоб проєкт Quayside став реальністю – ми вклали час і ресурси в Торонто, включаючи відкриття офісу на 30 осіб на набережній. Але оскільки безпрецедентна економічна невизначеність виникла в усьому світі і на ринку нерухомості Торонто, стало занадто складно зробити фінансово життєздатним цей проєкт,

– сказав Ден Докторофф.

Як мав виглядати квартал

План Sidewalk Labs полягав в тому, щоб витратити 1,3 мільярда доларів на масове дерев'яне житло, що обігріваються тротуари, громадський Wi-Fi і, звичайно ж, безліч камер й інших датчиків для моніторингу трафіку і вуличного життя частини набережної Торонто.

Зображення кварталу

Варто відзначити, що місцеві жителі були обурені підходом компанії до конфіденційності – раніше вони виступили проти високотехнологічного і насиченої сенсорами спостереження міської набережної.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно