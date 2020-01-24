Легендарному Macintosh – 36 років : історія створення прабатька MacBook

Перший Macintosh з’явився 24 січня 1984 року. Тоді світ вперше побачив комп’ютер, який пізніше дав життя серії всесвітньовідомих продуктів – Mac, MacBook, MacPro, Mac mini.

Журналісти Техно 24 підготували для вас коротку історію створення легендарного Macintosh.

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Apple на початку 1980-х

У 1983 році Apple була ще молодою компанією з менш ніж 12-річним досвідом роботи за плечима. Втім, вона вже зробила своє ім'я з комп'ютером Apple II, який став набувати більш широкого визнання на корпоративному ринку.

Однак Apple вирішила шукати новий сегмент користувачів і почала впроваджувати свої продукти в будинки американців. Apple потрібен був продукт, який притягував би велику кількість користувачів, був би простим у використанні (більшість комп'ютерів того часу не мали миші і базувалися на текстовому інтерфейсі командного рядка) і коштував би розумно.

Macintosh сподобався як простим користувачам, так і професіоналам, і у вісімдесятих зробив величезний внесок в розвиток технології.

Історія назви Macintosh

Назва Macintosh, як можна здогадатися, походить від сорту яблук "Макінтош" (McIntosh). Цей сорт яблук назвали на честь його творця Джона Макінтоша (John McIntosh) – канадського фермера, який почав культивувати їх в 1811 році.



Сорт яблук Макінтош

Коли постало питання про вибір емблеми компанії, то відразу ж на думку прийшло яблуко. Ще одним цікавим фактом є те, що Apple називає свої комп'ютери (та й інші продукти), як ніби це люди. Apple називає своє дітище не the Macintosh, а Macintosh. Особливо це було помітно в висловлюваннях Стіва Джобса, наприклад,

Отже, ви вже бачили фотографії Макінтоша ... зараз я б хотів представити вам Макінтоша власною персоною

– казав Джобс.

Попередник Macintosh

Комп'ютер під назвою Lisa з'явився на ринку в 1983 році. Крім цікавого дизайну, він отримав низку інновацій, характерних для комп'ютерів Apple.

За назвою зрозуміло, що Lisa – це не Macintosh. Однак без створення Lisa комп'ютер Macintosh ніколи б не з'явився на ринку.



Стів Джобс та його проєкт Lisa

Проєкт Lisa розпочали в 1978 році, коли Apple II вже продавався на корпоративному ринку. У той час Стів Джобс був главою підрозділу, що займається створенням цього комп'ютера, і назвав він цей проєкт на честь своєї дочки Лізи.

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Проєкт Lisa був амбітним, а на його завершення знадобилося чотири роки. Він передбачав розвиток революційної концепції, яка в той час не була поширена: цілий комп'ютер в одному корпусі. Окремо були тільки клавіатура і миша, а дисковод і монітор були частиною єдиного блоку. Apple потім постійно поверталася до цього базового дизайну.

Ще однією інновацією Lisa була поява миші. На противагу поширеній думці, Apple не показала мишку. Ця технологія зародилася в лабораторіях Xerox, куди Стів Джобс часто навідувався. Однак в той час, коли комп'ютером можна було досить добре керувати за допомогою клавіатури, розробники компанії Xerox не бачили за мишею майбутнього, тому вони охоче поділилися всією наявною у них інформацією з Джобсом, який з великим задоволенням втілив революційне нововведення в своєму поточному проєкті.



Apple Lisa

Проєкт Lisa завершили в 1982 році і вже 19 січня 1983 року він вийшов на ринки. Незважаючи на безліч привабливих характеристик, комп'ютер Lisa чекав гіркий провал, головним чином через його високу вартість: комп'ютер продавався за ціною 9 995 доларів. Таку суму могли дозволити далеко не всі домашні користувачі.

Однак до 1983 року Стів Джобс вже два роки як працював над своїм новим проєктом, який багато в чому базувався на Lisa, але був більш адаптованим для масового споживача. Це був Macintosh.

Створення Macintosh

Принцип першого Macintosh був простий: взяти найкраще від Lisa, виправити помилки і знизити вартість. Macintosh став першим великим успішним комерційним проєктом Apple.



Проєкт Lisa та перший Macintosh

Його витоки виникли ще в 1979 році, коли Джеф Раскін намагався створити простий і доступний комп'ютер – спрощену версію Lisa. Коли в січні 1981 року Стів Джобс очолив цей проєкт (замінивши Джефа Раскіна), Macintosh вже був оснащений процесором Motorola 68000 (той же процесор, що був у Lisa, який, за словами Джобса, міг "з'їсти Intel 8088 на сніданок"), екраном з роздільною здатністю 384 x 256 пікселі і 64 кбайт оперативної пам'яті, яка незабаром була збільшена до 128 кбайт.

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На ринку Macintosh з’явився 24 січня 1984 року. Комп'ютер Macintosh коштував як і раніше дорого – 2 495 доларів, але його вартість була значно розумнішою, ніж у Lisa. Саме цей комп'ютер, менш потужний, але і не такий дорогий, як Lisa, був запропонований широкому загалу.



Apple Macintosh

Крім того, Apple заявила, що Macintosh стоїть на одному рівні з останніми IBM PC. Це суперництво вже стало легендарним, але Macintosh зміг проникнути в світ, де домінувала IBM.

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