Компанія Lenovo провела онлайн-конференцію, під час якої презентувала гарнітуру відруальної реальності Lenovo Mirage VR S3 із платформою ThinkReality. Новинка є таким собі пристроєм “все в одному” та не потребує підключення до комп'ютера.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Lenovo, може зацікавити представників великих компаній і створена для корпоративного використання.

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Характеристики

Lenovo Mirage VR S3 оснащена 4К дисплеєм та системою керування за допомогою контролера. Щоправда, керувати можна і без нього.Тут є вбудована аудіосистема.

Lenovo Mirage VR S3 працює на базі операційної системи Android із підтримкою програмної платформи Lenovo ThinkReality. Гарнітура обладнана процесором Qualcomm Snapdragon 835 у парі з 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем місткістю 64 ГБ.

Користь для бізнесу

Технології VR допоможе підприємствам розширити можливості працівників нового покоління. Така гарнітура дає змогу в безпечних умовах відтворювати певні завдання, тож працівники можуть навчатися новому та набувати необхідного досвіду ефективніше та з меншими витратами.

Як стверджують в компанії, навчання працівників за допомогою VR показує значно вищі показники продуктивності персоналу.