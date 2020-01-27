Lenovo M10 FHD REL: ціна й характеристики бюджетного планшета з вражаючою автономністю

Компанія Lenovo розширила асортимент фірмових планшетів випуском нової моделі під назвою M10 FHD REL. Крім доступного цінника, гаджет примітний процесором Qualcomm Snapdragon і тривалим часом автономної роботи.

Особливості планшета

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Новинка отримала 10,1-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів. На верхній грані пристрою розмістилися вбудовані динаміки, на лівій – кнопки ввімкнення і регулювання гучності. Зарядка вбудованого акумулятора на 7000 мАг здійснюється за допомогою порту micro-USB. Заявлена ​​автономність гаджета складає до 12 годин у режимі відтворення відео. Працює Lenovo M10 під управлінням ОС Android 9 Pie.



Планшет Lenovo M10 FHD REL

За продуктивність планшета відповідає восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 450 з тактовою частотою 1,8 ГГц, об'єм оперативної пам'яті моделі становить 3 ГБ. Вбудований накопичувач на 32 ГБ можна розширити за допомогою карти microSD до 256 ГБ. Можливості бездротового підключення пристрою представлені модулями Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. Роздільна здатність датчиків основної і фронтальної камер становить 8 і 5 Мп відповідно.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo M10 Дисплей IPS, 10,1", 1920х1200 пікселів, 320 ніт

IPS, 10,1", 1920х1200 пікселів, 320 ніт Чіпсет Qualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506

Qualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506 Пам'ять Оперативна – 3 Гб; постійна – 32 Гб з можливістю розширення Micro SD

Оперативна – 3 Гб; постійна – 32 Гб з можливістю розширення Micro SD Акумулятор 7000 мАг

7000 мАг



ОС Android 9.0 (Pie)

Чіпсет Qualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506

Qualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506 Камера Основна: 8 Мп, автофокус; фронтальна: 5 Мп, фіксований фокус

Основна: 8 Мп, автофокус; фронтальна: 5 Мп, фіксований фокус Додатково3,5-мм аудіороз'єм, підтримка технології Dolby Audio, FM-радіо

Ціна

Планшет Lenovo M10 FHD REL вже надійшов у продаж в Індії за ціною 195 доларів. Інформації про доступність новинки в інших регіонах виробник поки не повідомив.

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