Lenovo M10 FHD REL: ціна й характеристики бюджетного планшета з вражаючою автономністю
Компанія Lenovo розширила асортимент фірмових планшетів випуском нової моделі під назвою M10 FHD REL. Крім доступного цінника, гаджет примітний процесором Qualcomm Snapdragon і тривалим часом автономної роботи.
Особливості планшета
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Новинка отримала 10,1-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200 пікселів. На верхній грані пристрою розмістилися вбудовані динаміки, на лівій – кнопки ввімкнення і регулювання гучності. Зарядка вбудованого акумулятора на 7000 мАг здійснюється за допомогою порту micro-USB. Заявлена автономність гаджета складає до 12 годин у режимі відтворення відео. Працює Lenovo M10 під управлінням ОС Android 9 Pie.
Планшет Lenovo M10 FHD REL
За продуктивність планшета відповідає восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 450 з тактовою частотою 1,8 ГГц, об'єм оперативної пам'яті моделі становить 3 ГБ. Вбудований накопичувач на 32 ГБ можна розширити за допомогою карти microSD до 256 ГБ. Можливості бездротового підключення пристрою представлені модулями Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. Роздільна здатність датчиків основної і фронтальної камер становить 8 і 5 Мп відповідно.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo M10
- ДисплейIPS, 10,1", 1920х1200 пікселів, 320 ніт
- ЧіпсетQualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506
- Пам'ятьОперативна – 3 Гб; постійна – 32 Гб з можливістю розширення Micro SD
- Акумулятор7000 мАг
- ОСAndroid 9.0 (Pie)
- ЧіпсетQualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506
- КамераОсновна: 8 Мп, автофокус; фронтальна: 5 Мп, фіксований фокус
- Додатково3,5-мм аудіороз'єм, підтримка технології Dolby Audio, FM-радіо
Ціна
Планшет Lenovo M10 FHD REL вже надійшов у продаж в Індії за ціною 195 доларів. Інформації про доступність новинки в інших регіонах виробник поки не повідомив.
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