Lenovo тестує унікальну технологію ультратихого режиму

Компанія Lenovo є найбільшим виробником персональних комп’ютерів в світі. Щороку вона продає мільйони ноутбуків. Аби втримати позиції, корпорація постійно розробляє нові цікаві рішення, які забезпечують якіснішу роботу пристроїв та комфорт для користувачів.

Як передає gizmochina.com, наразі компанія тестує низку нових функцій для покращення взаємодії своїх користувачів. Однією з таких функцій Ultra Quiet Mode (Ультратихий режим).

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Деталі

Lenovo тестує цей ультратихий режим на деяких своїх ноутбуках в Китаї. Цю функцію можна буде активувати за допомогою налаштувань BIOS.

Після увімкнення вентилятор процесора перейде в динамічний режим, в якому він автоматично переключиться в ультратихий режим, коли ноутбук не перебуває під високими навантаженнями. Якщо процесор потребуватиме охолодженні, ноутбук повернеться в звичайний режим.

Нова функція на ноутбуках Lenovo

Щоправда коли функція Ultra Quiet Mode стане доступною для звичайних користувачів – поки інформації немає. Також невідомо, чи впливає ця функція на щоденну продуктивність пристрою.

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