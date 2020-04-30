Lenovo ThinkBook 13s: потужність та надійність у витонченому дизайні

На ринку ноутбуків представлено чимало моделей, які відповідають різним потребам користувачів. Лінійка Lenovo ThinkBook користується неабиякою популярністю серед рішень для роботи та офісних додатків, а тому новенький ThinkBook 13s точно стане в нагоді не лише для роботи в офісі, але й за його межами.

Ноутбуки Lenovo ThinkBook вирізняються своєю надійністю та популярністю серед ноутбуків для "робочих" задач. Тому виробник вирішив дещо почаклувати над дизайном та представив ThinkBook 13s, який точно завоює серця не лише прихильників бренду. Детальніше про ноутбук далі в огляді 24 канал.

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Дизайн

Перш за все, звернемо увагу на дизайн. Користувачі, які знайомі із лінійкою ThinkBook, звикли, що практично всі ноутбуки виконані в строгому чорному дизайні, за вийнятком лімітованих серій в срібному корпусі. З ThinkBook 13s вийшло навпаки – корпус ноутбука виконаний із алюмінію темно-срібного кольору.



Корпус Lenovo ThinkBook 13s виконаний із алюмінію

Серед видимих змін також рамки навколо дисплея: всі вони, за винятком нижньої, практично непомітні. В цілому, стилістика, в якій виконаний ThinkBook 13s, досить стримана, але в той же час сучасна. Трохи вибивається з цієї концепції, мабуть, дзеркальна окантовка тачпада.

Конструкція шарнірів ThinkBook 13s доволі цікава, вона дає змогу розкривати екран на 180 градусів, що дуже стане в нагоді певним користувачам. Однак, самі шарніри затягнуті досить туго – настільки, що відкрити ноутбук однією рукою не виходить.

Харктеристики

Після огляду дизанайну пристрою доцільно перейти до його характеристик. Lenovo ThinkBook 13s обладнаний потужним процесором Intel Core i7 10 покоління (у максимальній комплектації). Зауважимо, ноутбук представлений в 4 модифікаціях CPU:

Intel Core i5 (8 покоління)

Intel Core i5 (10 покоління)

Intel Core i7 (8 покоління)

Intel Core i7 (10 покоління).

За графіку відповідає вбудована відеокарта Intel UHD 620 з уніфікованою архітектурою пам’яті (UMA), окрім того опційно можна обрати дисректну відеокарту AMD Radeon 540X з 2 ГБ GDDR5.

Сховище даних представлене модифікаціями: 512 ГБ M.2 PCIe SSD та 256 ГБ SATA SSD. Оперативна пам’ять тут на 8 ГБ та 16 ГБ.

Дисплей ThinkBook 13s представлений 13,3-дюймовою IPS-матрицею із автовідблиском та технологією Dolby Vision HDR (300 ніт, 72% охоплення колірного простору).



Lenovo ThinkBook 13s має тонкі рамки навколо дисплея (крім нижньої)

За заявою виробника, ноутбук може пропрацювати до 10 годин на одному заряді.

Габарити ThinkBook 13s: ширина – 307,6 міламетра, глибина – 216,4 міліметра, висота – 15,9 міліметра. При цьому вага ноутбука – 1,4 кілограма (може бути більша через різницю в модифікаціях).

Порти:

USB-C Gen 2

2 x USB 3.1 Gen 1 (один завжди ввімкнений)

комбінований роз'єм для навушників/мікрофона

HDMI 1.4b.



Роз'єми Lenovo ThinkBook 13s



Роз'єми Lenovo ThinkBook 13s

Безпека

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Вбудовані функції безпеки захистять критично важливу для бізнесу інформацію. Ноутбук укомплектований дискретним модулем (dTPM), який шифрує дані і працює спільно з функціями безпеки Windows 10. Захисна шторка ThinkShutter закриває об'єктив камери, коли ти не хочеш, щоб тебе бачили. Зчитувач відбитків пальців вбудовано в кнопку живлення, тому звичайним дотиком пальця можна увійти в систему і відразу ж завантажити ноутбук, немов телефон.

Досвід використання

Lenovo ThinkBook 13s чудово справився із усіма поставленими задачами (щоправда надзвичайних навантажень йому ми не давали). Він працює практично безшумно та не нагрівається, окрім тих випадків, коли на ньому запускалися "важкі" програми. Користуватися ним дуже зручно, навіть якщо він стоїть на колінах, а не на столі чи спеціальному столику.



Lenovo ThinkBook 13s можна розкласти на 180 градусів

При помірних навантаженнях ThinkBook 13s витримував інколи навіть більше 10 годин роботи на одному заряді. Якщо вмикалися ресурсоємні додатки та програми, пристрій розряджався трохи швидше звичайного, але різниця була не критичною. Крім того, заряджався ноутбук також відносно швидко.

Окремо варто відзначити засоби безпеки. Компанія Lenovo вже не перший рік трудиться над вдосконаленням захищеності свої пристроїв, і забігаючи на перед, їй це чудово вдається. Із технологіями ThinkShield ви можете не хвилюватися, що ваші дані випадковим чином будуть викрадені просто із пристрою. До того ж розблокування за відбитком пальців спрацьовує дуже швидко, а спеціальна шторка для закриття камери додасть більшої впевненості в тому, що через камеру на ноутбуці за вами точно ніхто не стежить.

Ціна

На офіційному сайті Lenovo пристрій можна придбати від 29 307 гривень.

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