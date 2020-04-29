Lenovo випустила десктопну версію легендарної клавіатури ThinkPad: відео

Ноутбуки Lenovo ThinkPad відомі своєю фірмовою клавіатурою з інтегрованим трекпойнтом, здатним значно полегшити керування комп'ютером за відсутності мишки. Тепер скористатися такою можливістю можуть і власники десктопів: компанія представила бездротову клавіатуру ThinkPad TrackPoint II, сумісну як з портативними, так і стаціонарними ПК.

Клавіатура підключається до комп'ютера через Bluetooth або за допомогою USB-ресівера, повідомляє Mspoweruser.

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Особливості клавіатури

Клавіатура підтримує технологію Microsoft Swift Pair, відтак можливе одночасне поєднання відразу з двома різними пристроями. 84-клавішний аксесуар має ресурс до 10 мільйонів натиснень і сумісний як з Windows 7/10, так і з Android.

ThinkPad TrackPoint II

За заявою виробника, повний заряд акумулятора ThinkPad TrackPoint II забезпечить до 2 місяців автономної роботи, а 15 хвилин зарядки через порт USB-C вистачить на тиждень. Передбачена й підтримка вводу тексту для користувачів з вадами зору за рахунок спеціальної розмітки на клавішах.

Габарити новинки становлять 306х164х14 мм, вага – 490 грамів.

Відео чудово демонструє зовнішній вигляд клавіатури:

Ціна

Аксесуар вже надійшов у продаж в США за ціною 99,99 доларів. Про доступність ThinkPad TrackPoint II в інших регіонах буде оголошено пізніше.

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