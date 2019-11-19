Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг

19 листопада 1997 року відбулась історична подія для України — вперше в історії незалежної країни наш космонавт Леонід Каденюк відправився у відкритий космос. Техно 24 згадує найцікавіші факти з життя нашого легендарного космонавта.

Дитинство та юність Леоніда Каденюка

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 у невеличкому селі Клішківці, на Буковині у інтелігентній сім’ї. Обоє батьків Леоніда були вчителями. Та юний Каденюк не пішов слідами рідних, а обрав кар’єру військового.

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Після закінчення середньої школи, у 1967 році, він вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.

Після закінчення училища, Леонід продовжив розвиватись у сфері авіації. Так, у 1977 році, він закінчив Центр підготовки льотчиків-випробувачів та отримав диплом і кваліфікацію "льотчик-випробувач". А у 1989 рік він отримав диплом літакобудівного факультету Московського авіаційного інституту.

Загалом, за свою кар’єру пілота Каденюк здійснив політ на понад 50 типах та моделях літаків різного призначення.

Космонавт-випробувач

Ще у 1971 році Каденюк зумів пройти величезний конкурсний відбір та потрапити до загону радянських космонавтів-випробувачів. Він був серед 9 щасливчиків багаторазової космічної системи "Буран". Протягом двох місяців українець брав участь у відпрацьовуванні зниження та заходження на посадку космічного корабля "Буран".

У 1977-1979 роках Леонід Каденюк пройшов підготовку і отримав кваліфікацію космонавта-випробувача. Крім того, він здобув унікальні інженерні та льотні навики під час підготовки до космічних польотів. Зокрема, Леонід вивчив космічні кораблі "Союз", "Союз-ТМ", "Буран", орбітальної станції "Салют", частково орбітальний комплекс "Мир" і американський космічний корабель багаторазового використання Space Shuttle.

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У 1990–1992 роках Каденюк пройшов підготовку як командир транспортного корабля "Союз-ТМ".

Політ у Космос

У червні 1995 року Леоніда Каденюка відібрали у групу астронавтів Національного космічного агентства України. Тодішній президент України Леонід Кучма особисто говорив з чинним американським президентом Білом Клінтоном, домовляючись за політ українця.

Леонід Каденюк з міжнародною групою астронавтів

З того ж часу розпочалась підготовка до польоту у відкритий космос. Зокрема, Каденюк працював науковим співробітником відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного. Також він пройшов підготовку в NASA як спеціаліст з корисного навантаження.

Цей історичний для України день настав 19 листопада. Тоді перший (і до наших днів єдиний) космонавт незалежної України на кораблі NASA полетів у космос. Каденюк здійснив політ у складі американської команди на шатлі Columbia.

Каденюк працював у космосі як науковець-біолог

Леонід Каденюк розгорнув у космосі синьо-жовний прапор

Це був справжній прорив для України. Після цього наша країна по праву могла називатись "космічною державою".

У космосі Каденюк пробув до 5 грудня. У кожного з космонавтів екіпажу було своє завдання. Українець виконував роль науковця-біолога. Екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю і мохом. Космонавти мали з'ясувати як стан невагомості впливає на ріст та розвиток цих рослин.

Пізніше український космонавт пригадував, що найскладніше у Космосі було спати, адже у стані невагомості людина може заснути на стелі чи стіні. От українець спав на стіні – йому доводилось фіксувати свій спальний мішок шістьма спеціальними кріпленнями.

Саме завдяки Каденюкові український гімн прозвучав у відкритому космосі.

Я був першим, хто полетів у космос із українським прапором і виконав завдання українського уряду. У 1997 році вперше український гімн пролунав у відкритому космосі, – розповів космонавт.

Пізніше, на одне з найпопулярніших питань журналістів "чи не було страшно", Каденюк лаконічно відповідав "було страшно цікаво".

"Крім позитивних вражень були й негативні від того, що я побачив – це надзвичайно тоненький прошарок атмосфери, який окутує Землю на фоні чорного Космосу. Мене аж жах якийсь пройняв: невже в такому тоненькому прошарку існує життя... Там розумієш наскільки неправильно живе суспільство. Маю на увазі створення ядерної, хімічної зброї – все це засмічує нашу біосферу", – пізніше розповів астронавт.

Просвітницька робота

Після повернення на Землю Каденюк не перестав цікавитись космосом. У липні 1999-го він став позаштатним помічником президента Кучми з питань авіації і космонавтики. А у січні 2011 року став радником Прем’єр-міністра України з питань авіації і космонавтики.

Біографія Леоніда Каденюка: відео

Окрім того, Каденюк написав п’ять наукових праць, в 2017 році видав книгу під назвою "Місія – Космос". Також він проводив багато зустрічей з молоддю.

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Зустріч у Львові

Книга "Місія – Космос"

Леонід Каденюк залишався прихильником здорового способу життя. І треба зауважити, що у свої 67 років він виглядав значно молодше. Так він і помер – під час руху. Серце відомого українця зупинилось під час традиційної ранкової пробіжки від серцевого нападу.

В одному із останніх інтерв’ю Каденюк розповів, чому любив бігати:

"Біг – це здоровий стрес для всіх систем організму. При цьому навантажуються серцево-судинна система, легені, нирки, печінка, м’язова система. Киснем наповнюється весь організм аж до клітини. Але все має бути в міру. Бігаю не заради рекордів, а заради здоров’я".