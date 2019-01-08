LG показала унікальний телевізор OLED TV R, що можна складати у трубочку

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Унікальний телевізор LG OLED TV R
Унікальний телевізор LG OLED TV R

Під час виставки CES 2019 компанія LG представила свій унікальний телевізор LG OLED TV R, який можна скручувати всередині підставки, що значно економить простір. Прототип цього апарату був показаний ще рік тому на CES 2018.

Про це повідомляє Gizchina.

Нова модель, серед іншого, отримала 100-ватний гучномовець Dolby Atmos, який забезпечує якісне об'ємне звучання. Також виробник запевняє, що телевізор може витримати до 50 тисяч складань.

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Телевізор отримав ще один цікавий режим - Line Mode, під час якого панель ховається всередину підставки на три чверті, а на решті екрану відображається меню для управління відтворенням музики та розумними ґаджетами.

LG OLED TV R отримав екран з роздільною здатністю 4К і працює на базі процесора Alpha 2 другого покоління. Новинка функціонує під управлінням операційної системи WebOS. Новинкою можна керувати за допомогою голосового помічника Alexa.

Унікальна новинка надійде у продаж у другій половині цього року. Ціну поки не повідомили.

Унікальний телевізор LG

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Теги: Техно LG Побутова техніка
Джерело: Техно
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