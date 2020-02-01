LG працює над унікальним смартфоном циліндричної форми з висувним дисплеєм

Смартфони компанії LG зраз не на піку популярності. Та, схоже, компанія, хоче повноцінно повернутись на цей ринок, патентуючи нові дуже оригінальні ідеї.

Як передає 3dnews, південнокорейський виробник показав з'явився новий патент.

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Деталі

В патенті описано смартфон з гнучким дисплеєм. Але він не складається вдвічі (як ми бачили у Huawei та Samsung), а згортається у циліндр.

Таким чином користувачі зможуть самостійно вибирати розмір дисплея пристрою. У верхній частині циліндричного корпусу розташовані динамік і камера, що складається всього з одного датчика.

LG працює над гнучним смартфоном

Цікаво, що для звичайного використання зовсім не обов’язково висувати дисплей, адже в згорнутому вигляді для користувача буде видимою частина смартфона, на якій можна буде бачити повідомлення, час, заряд батареї тощо.

Цю патентну заявку вже подали до Установи по патентах і товарних знаків (USPTO) США.

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