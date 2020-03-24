Lifecell нараховує абонентам-медикам безкоштовні хвилини та гігабайти

Мобільний оператор lifecell з 22 березня почав нараховувати медичним працівникам безкоштовні 20 гігабайтів інтернету та 1500 хвилин для дзвінків на міські та мобільні номери по всій країні.

Наразі хвилини та гігабайти нараховані майже 6000 медичним працівникам. Про це йдеться на офіційній сторінці lifecell у фейсбуці.

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Абоненти lifecell, які надають первинну медичну допомогу, для того, щоб отримати свої гігабайти та хвилини, мають:

набрати *440*3# та очікувати підтвердження реєстрації запиту;

або заповнити онлайн-форму.

Хвилини та гігабайти будуть нараховані після того, як номер перевірить Національна служба здоров'я України.



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