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Lifecell нараховує абонентам-медикам безкоштовні хвилини та гігабайти

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Lifecell нараховує медикам безкоштовні хвилини та гігабайти / Facebook @lifecell

Мобільний оператор lifecell з 22 березня почав нараховувати медичним працівникам безкоштовні 20 гігабайтів інтернету та 1500 хвилин для дзвінків на міські та мобільні номери по всій країні.

Наразі хвилини та гігабайти нараховані майже 6000 медичним працівникам. Про це йдеться на офіційній сторінці lifecell у фейсбуці. 

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Абоненти lifecell, які надають первинну медичну допомогу, для того, щоб отримати свої гігабайти та хвилини, мають:

  • набрати *440*3# та очікувати підтвердження реєстрації запиту;
  • або заповнити онлайн-форму.

Хвилини та гігабайти будуть нараховані після того, як номер перевірить Національна служба здоров'я України.

коронавірус
Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Техно Техно Інтернет
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