Lifecell запускає в Україні eSIM-картку
Український мобільний оператор lifecell анонсував запуск eSIM-картки. У фірмовому магазині оператора вже можна оформити попереднє замовлення на стартовий пакет eSIM.
Про це повідомили на офіційній сторінці lifecell у Facebook. Щоправда, фактично продаж eSIM ще не стартував, бо очевидно її ще немає в наявності.
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"Ми почали підтримувати новітній стандарт SIM-карт – eSIM. Картка, вбудована в смартфон, вже стала стандартом для флагманських смартфонів найбільших брендів. Так що поспішайте оформити попереднє замовлення на обслуговування eSIM на сайті lifecell, адже майбутнє вже тут", – прокоментували новину в оператора.
При цьому у lifecell радить переконатися, чи смартфон дійсно підтримує eSIM.
Ціна питання. Вартість стартового пакету становить 150 гривень. Далі користувачеві потрібно відсканувати QR-код з ваучера і обрати відповідний тариф.
Як встановити eSIM-картку
Що таке eSIM? Це вбудована або електронна SIM. Вона працює завдяки спеціальному чіпу у смартфоні. Тобто для роботи мережі не треба відкривати слот і вставляти туди пластикову SIM-карту. Важливою перевагою eSIM є те, що чіп може використовувати одразу кілька різних номерів.
Які девайси підтримують eSIM? Це означає, що власники iPhone нарешті можуть користуватись двома SIM-картами.
Конкретно, eSIM підтримують
- iPhone Xs,
- iPhone Xs Max,
- iPhone Xr,
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro,
- Google Pixel 3,
- Google Pixel 3 XL,
- Surface Pro
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