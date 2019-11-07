Lifecell запускає в Україні eSIM-картку

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Lifecell запускає в Україні eSIM-картку
Lifecell запускає в Україні eSIM-картку / habr.com

Український мобільний оператор lifecell анонсував запуск eSIM-картки. У фірмовому магазині оператора вже можна оформити попереднє замовлення на стартовий пакет eSIM.

Про це повідомили на офіційній сторінці lifecell у Facebook. Щоправда, фактично продаж eSIM ще не стартував, бо очевидно її ще немає в наявності.

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"Ми почали підтримувати новітній стандарт SIM-карт – eSIM. Картка, вбудована в смартфон, вже стала стандартом для флагманських смартфонів найбільших брендів. Так що поспішайте оформити попереднє замовлення на обслуговування eSIM на сайті lifecell, адже майбутнє вже тут", – прокоментували новину в оператора.

При цьому у lifecell радить переконатися, чи смартфон дійсно підтримує eSIM.

Ціна питання. Вартість стартового пакету становить 150 гривень. Далі користувачеві потрібно відсканувати QR-код з ваучера і обрати відповідний тариф.

Як встановити eSIM-картку

Як встановити eSIM-картку

Що таке eSIM? Це вбудована або електронна SIM. Вона працює завдяки спеціальному чіпу у смартфоні. Тобто для роботи мережі не треба відкривати слот і вставляти туди пластикову SIM-карту. Важливою перевагою eSIM є те, що чіп може використовувати одразу кілька різних номерів.

Які девайси підтримують eSIM? Це означає, що власники iPhone нарешті можуть користуватись двома SIM-картами.

Конкретно, eSIM підтримують

  • iPhone Xs,
  • iPhone Xs Max,
  • iPhone Xr,
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro,
  • Google Pixel 3,
  • Google Pixel 3 XL,
  • Surface Pro

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Новини Техно
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