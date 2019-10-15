Lime може запустити в Україні прокат електросамокатів

Американська компанія Lime, відома своїми електричними самокатами, які можна брати в оренду по всьому світу, може запустити такий сервіс і в Україні. Цей сервіс для українців буде доступний вже в наступному році.

Про це заявив власник фонду Cascade Investment Fund Віталій Хомутиннік на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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"Користуватись електросамокатом у великому місті – дуже комфортно. Американський сервіс Lime зараз є найбільшою компанією, що займається прокатом самокатів … Я точно знаю, що в наступному році ця послуга буде в Україні", – запевнив Хомутиннік.

Щоправда, вяких містах запрацює сервіс – поки невідомо. В Європі ціни на оренду залежать від міста. В середньому, розблокувати двоколісний електричний транспорт коштує 50 центів (13 гривень), а за один кілометр їзди потрібно віддати 12 центів (3 гривні).

Що відомо про Lime? Це успішний американський стартап, який пропонує оренду електросамокатів в містах Америки і Європи. Компанія позиціонує себе як екологічний транспорт, а їхні самокати працюють 100% на електриці.



Аби скористатись послугами оренди потрібно завантажити додаток Lime. З його допомогою можна взяти девайс на прокат, контролювати поїздку тощо.

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