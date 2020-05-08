Лінійка iPhone 12 таки отримає 5G, але є одна проблема

Для фанатів смартфонів Apple є хороша новина – нова лінійка iPhone 12 отримає підтримку мережі 5G. Пристрої будуть оснащені 5G-модемами Qualcomm.

Інформацію підтвердив відомий IT-аналітик Джон Проссер, передає видання gizchina.com.

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Є одне але

Експерт додав, що є й погана новина – iPhone 12 будуть відрізнятися кількістю підтримуваних стандартів мереж 5G. За його словами, 5,4- і 6,1-дюймові моделі iPhone 12 будуть позбавлені підтримки стандарту nmWave 5G.

Що чекати користувачам

Тобто формально ці смартфони будуть підтримувати 5G, однак не зможуть працювати в мережах деяких операторів мобільного зв'язку.

Зокрема, експерт додає, що підтримка 5G в мережі американського оператора Verizon заснована виключно на стандарті nmWave 5G.

Нагадаємо, що найбільші компанії-виробники смартфонів почали розробляти пристрої, які підтримують 5G, ще у 2019 році. Якщо Apple не додасть цю характеристику до своїх нових флагманів, то це може похитнути позицію компанії на ринку.

Як відомо, в Україні, як і більшості країн світу, наразі недоступна мережа 5G. Але мобільні оператори активно працюють над її впровадженням.

Що таке 5G? Це нове, п'яте, покоління мобільного зв’язку. Воно має прийти на зміну стандарту 4G. Як прогнозують експерти, нове покоління забезпечить вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G. Повноцінний запуск технології планують до кінця 2020 року (якщо коронавірус не зіпсує плани), тоді більшість операторів стандартизують свої мережі під новий формат.

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