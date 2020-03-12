Лінійку смартфонів Redmi Note 9 представили офіційно: характеристики та ціна

Компанія Xiaomi провела в Індії захід, на якому представила серію недорогих смартфонів Redmi Note 9. Зокрема, анонсували Redmi Note 9 Pro та Note 9 Pro Max.

Особливості Redmi Note 9 Pro Max

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Дизайн

Нові смартфони виконані з урахуванням нової дизайн-парадигми компанії – Aura Balance Design. Представники вендора звернули увагу на симетричність пристроїв як з тильної, так і з фронтальної сторони, а також натякнули на схожість ідеології з серією Mi Max: в Redmi Note 9 Pro Max також встановлено великий дисплей.



Redmi Note 9 Pro Max

Смартфон Redmi Note 9 Pro Max отримав великий 6,67-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2400×1080 пікселів та співвідношенням сторін 20:9. Дисплей прикритий захисним загартованим склом Gorilla Glass 5.

Технічні характеристики

Працює Redmi Note 9 Pro Max на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 720G (2,3 ГГц). Оперативна пам’ять представлена накопичувачем LPDDR4X на 6 ГБ або 8 ГБ. Смартфон отримав 128 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення завдяки microSD-карті.

Камери

Основна камера представлена модулем камери із чотирма датчиками:

64-мегапіксельний основний датчик (f/1,9)

ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусів)

макро датчик на 5 Мп

портретний датчик на 2 Мп

Програмне забезпечення вміє зберігати знімки з роздільною здатністю RAW, є режими Night Mode, AI Portrait і Pro Colour.

Фронтальна камера в Redmi Note 9 Pro Max має роздільну здатність 32 Мп.



Redmi Note 9 Pro Max

За роботу пристрою відповідає потужна батарея ємністю 5020 мАг. Вона також підтримує швидку зарядку до 33 Вт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9 Pro Max Дисплей Діагональ: 6,67 дюйма

Роздільна здатність: 2400×1080 точок

Діагональ: 6,67 дюйма Роздільна здатність: 2400×1080 точок Процесор Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G Відеопроцесор Adreno 618

Adreno 618 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камери Основна: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп

Фронтальна: 32 Мп

Основна: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп Фронтальна: 32 Мп Акумулятор 5020 мАг

5020 мАг Операційна системаAndroid 10

Особливості Redmi Note 9 Pro

Окрім, Redmi Note 9 Pro Max вендор також представив базову версію самартфона, яка отримала назву Redmi Note 9 Pro. Сутєвих відмінностей в дизайні новинок немає.



Redmi Note 9 Pro

Базова версія отримала менший об’єм оперативки – 4 ГБ або 6 ГБ. Вбудоване сховище тут може бути на 64 ГБ або 128 ГБ. А також підтримує швидку зарядку до 18 Вт.

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Відмінності прослідковуються також в модулі основної камери:

48-мегапіксельний основний датчик (f/1,9)

ультраширокий сенсор на 8 Мп (119 градусів)

макро датчик на 5 Мп

портретний датчик на 2 Мп

Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. В іншому характеристики анологічні, як у Max-версії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Redmi Note 9 Pro Дисплей Діагональ: 6,67 дюйма

Роздільна здатність: 2400×1080 точок

Діагональ: 6,67 дюйма Роздільна здатність: 2400×1080 точок Процесор Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G Відеопроцесор Adreno 618

Adreno 618 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ / 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ Камери Основна: 32 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 МП

Фронтальна: 16 Мп

Основна: 32 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 МП Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 5020 мАг

5020 мАг Операційна системаAndroid 10

Ціни та дата старту продажів

Redmi Note 9 Pro Max 6 ГБ + 64 ГБ – 14 999 рупій (близько 5 300 гривень)

Redmi Note 9 Pro Max 6 ГБ + 128 ГБ – 16 999 рупій (близько 6 000 гривень)

Redmi Note 9 Pro Max 8 ГБ + 128 ГБ – 18 999 рупій (близько 6 600 гривень)

Redmi Note 9 Pro 4 ГБ + 64 ГБ – 12 999 рупій (близько 4 500 гривень)

Redmi Note 9 Pro 6 ГБ + 128 ГБ – 15 999 рупій (близько 5 600 гривень)

Смартфон Redmi Note 9 Pro надійде в продаж 17 березня на сайті Xiaomi India та в інтернет-магазин Amazon India. Redmi Note 9 Pro Max буде доступний з 25 березня у тих самих рітейлерів.

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