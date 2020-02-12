Лінійку смартфонів Samsung Galaxy S20 вже можна замовити: ціна в Україні

Нову флагманську лінійку смартфонів Samsung Galaxy S20 південнокорейський виробник представив 11 лютого. І же зараз в Україні стартувало передзамовлення на нові смартфони.

Ціна Samsung Galaxy S20 в Україні

Модель Samsung Galaxy S20 (8/128 ГБ) можна попередньо замовити за 26 999 гривень

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Версія Samsung Galaxy S20 + (8/128 ГБ) оцінена у 29 999 гривень

Камерофон Samsung Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) коштує 37 999 гривень.

Уся флагманська лінійка з’явиться на українському ринку 11 березня. Старт продажу лінійки на міжнародному ринку відбудеться дещо раніше – 6 березня.

До речі, якщо користувач замовить один із цих смартфонів до офіційного старту продажів, то в подарунок отримає нові бездротові навушники Galaxy Buds+.

При цьому, навушники можна і замовити окремо – вартість Galaxy Buds+ в Україні становить 3 999 гривень.

Samsung Galaxy S20: ціна в Україні

Чим цікаві смартфони Samsung Galaxy S20

Однією із вагомих відмінностей від лінійки Samsung Galaxy S10, яку отримала нова модель, – рекордна частота оновлення зображення на дисплеї – 120Гц.

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Нові флагмани працюють на процесорі Samsung Exynos 990, при цьому топові версії отримали одразу 12 ГБ оперативної пам’яті.

Що стосується камер, то Galaxy S20 та Galaxy S20+ отримали три модулі:

Основний 64-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f / 2.0, укомплектований телеоб'єктивом зі стабілізацією та триразовим оптичним і тридцятикратним цифровим зумом.

Допоміжний датчик на 12 Мп (f / 1.8) оснащений ширококутною оптикою.

Ще 12 Мп надширококутний модуль, що дає змогу захопити в кадр максимум об'єктів.

Переваги Galaxy S20 Ultra

Окремо варто звернути увагу на камери Galaxy S20 Ultra. Як кажуть в компанії, це надтопужний камерофон, з рекордно чітким збільшенням, яке може порівнятись із телескопом.

Стандартний ширококутний на 108 Мп з розміром пікселя 0,8 мкм і можливістю переходу в 12-мегапіксельний режим.

Ультраширококутний на 12 Мп.

Телеоб'єктив на 48 Мп з підтримкою 12-мегапіксельного режиму

Камера оснащена об'єктивом-перископом з 10-кратним гібридним оптичним зумом.

Датчик глибини для більш точного розмиття фону в портретному режимі.

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