Аналітична компанія Netmarketshare представила щомісячний відлік поширення операційних систем і веб-браузерів. Цікаво, що серед десктопних ОС спостерігається досить стрімке зростання популярності Linux. А ось з браузерами ситуація практично не змінюється.

Поза тим, лідером на ринку настільних ОС залишається Windows 10, однак ситуація на ринку змінюється за даними mspoweruser.

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Ситуація на ринку настільних ОС

"Десятка" не лише відновила свої позиції після недавнього падіння з 57,34% до 56%, але й наростила свою частку у травні до 57,83%. Частка macOS залишилася відносно стабільною, трохи знизившись з 9,75% до 9,68%. А ось Linux вже котрий місяць поспіль демонструє зростання, збільшивши свою частку до 2,87% в квітні, а потім до 3,17% – у травні.



Частки ОС на ринку десктопних систем

Чим зумовлений ріст популярності Linux

Ймовірно, це пов'язано з тим, що багато співробітників служб підтримки були змушені перейти на віддалену роботу і встановити Linux на свої домашні комп'ютери.

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Ситуація з браузерами

Що стосується ринку десктопних браузерів, то за підсумками травня спостерігається незначне зростання Chrome з 69,81% до 70%. Edge також трохи збільшив свою частку з 7,76% до 7,86%, а ось популярність Firefox впала з 7,25% до 7,23%.



Частки браузерів на ринку десктопних систем