Що подарувати другу на Новий рік: стильний і компактний девайс

До Нового року залишився всього тиждень, і саме час подумати про подарунки. Якщо ваш близький друг чи родич курить, зверніть увагу на вейп або електронний випаровувач. Це стильний девайс, а пара, що утворюється при користуванні, має приємний смак і аромат.

Важливо! Обирайте такий подарунок лише для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

Категорія вейпів (до яких відноситься електронний випаровувач) швидко зростає у всьому світі. Вейп – це пристрій, який нагріває спеціальну рідину, що містить нікотин. Внаслідок нагрівання рідини утворюється аерозоль, що вдихається споживачем. Якщо ви хочете обрати вейп для себе чи близької людини, обирайте варіант закритого типу зі змінними герметичними картриджами. Він зручний і простий у користуванні. Власне таким вейпом і є Logic Compact.

Смак

Разом з Logic Cоmpact використовуються тільки спеціальні змінні картриджі Logic Compact. В Україні можна придбати 4 смаки: американська суміш, ментол, ягідний мікс і тропік.

Смак американська суміш представлений з двома варіантами вмісту нікотину: 1.5% та 2,9% від маси рідини. Решта смаків представлена в категорії 1,5%.

Компактність

Довжина електронного випаровувача Logic Cоmpact складає всього 8,8 сантиметрів. Це трохи більше футляру для ваших улюблених навушників. Завдяки компактності пристрій зручно тримати в руці. Вейп Logic Compact – це вибір активних людей. Просто покладіть його в кишеню або рюкзак та насолоджуйтесь процесом паріння навіть в дорозі.

Logic Compact має металізований корпус, що дуже приємний на дотик.

А ще Logic Compact прекрасно доповнить будь-який модний look. Стильний і компактний вейп представлений в трьох кольорах: чорний карбон, димчаста троянда та блакитна сталь.

Безпека

З випаровувачем Logic Cоmpact використовуються картриджі "закритого типу". Їх заправляють виключно в автоматизованих умовах на виробництві та вони не перезаповнюються користувачем.

Рідина для картриджів Logic Cоmpact розроблена з дотриманням усіх процедур безпеки. Кожен користувач Logic Compact може бути впевнений в якості продукту.

Простота

Logic Compact – це вейп закритого типу. Щоб почати паріння, потрібно лише вставити магнітний картридж об'ємом 1,7 мл в верхню частину девайса. Після характерного клацання пристрій одразу готовий до використання.

Так само легко і заряджати девайс. Корпус Logic Compact має спеціальний світловий індикатор, який показує, коли варто підзарядити випаровувач. Ємність батареї Logic Compact становить 350 мА/год, а її повна зарядка займе трохи більше години. При цьому однієї зарядки вистачає приблизно на один день вейпінгу.*

Електронний випаровувач Logic Compact – це стильний і яскравий девайс, який точно сподобається вашому другу чи родичу. І покаже ваше уміння обирати дійсно круті подарунки.

Електронний випаровувач 18+містить нікотин, що викликає звикання