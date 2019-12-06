MacBook Pro 13 2019 раптово вимикаються: як вирішити проблему

На довідковому порталі Apple з'явилася нова стаття, яка описує метод вирішення проблеми з деякими MacBook Pro 13 2019 року випуску початкового рівня. Ноутбуки раптово вимикаються навіть при повністю зарядженому акумуляторі.

У Apple проблему визнали та підготували рекомендації для вирішення проблеми з раптовим вимкненням ноутбуків.

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Що потрібно робити

Для вирішення проблеми Apple пропонує виконати наступні кроки:

Розрядіть акумулятор MacBook Pro до рівня нижче 90%.

Приєднайте ноутбук до адаптера живлення.

Закрийте всі відкриті програми.

Закрийте кришку ноутбука, щоб перевести його в сплячий режим.

Залиште MacBook Pro на зарядці не менше ніж на 8 годин.

Оновіть ноутбук до останньої версії macOS.

Якщо цей алгоритм не виправить помилку, Apple рекомендує звернутися за підтримкою на гарячу лінію.



Новий MacBook Pro 13 від Apple

Оновлений MacBook Pro 13 представили в липні. Ноутбук оснастили чотирьох ядерними процесорами Intel, сенсорною панеллю Touch Bar навіть в базових моделях, технологією налаштування дисплея True Tone і чіпом безпеки Apple T2.

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