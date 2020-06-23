На презентації WWDC 2020 Apple представила нові версії десктопної macOS і мобільного iOS. Обидві операційки отримали не лише модифікований інтерфейс та низку унікальних функцій, але й більш традиційні зміни – набір нових фірмових шпалер. Всі вони стараннями бета-тестувальників вже були злиті в інтернет і з'явилися у вільному доступі.